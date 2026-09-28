Lit Youngstown: Chronic Illness Writing Workshop
Lit Youngstown: Chronic Illness Writing Workshop
Lit Youngstown presents a writing workshop led by Eliza Osborn for individuals experiencing chronic illness. The group will meet Tuesday evenings at 6pm from October 6 through November 10 at LOOP Arts & Culture Center at 805 Mahoning Avenue. Registration is required which can be completed at lityoungstown.org
LOOP Youngstown Arts & Culture
$35-45
06:00 PM - 08:00 PM, every day through Oct 06, 2026.
Event Supported By
Lit Youngstown
info@lityoungstown.org
LOOP Youngstown Arts & Culture
805 Mahoning AveYoungstown, Ohio 44502