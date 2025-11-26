© 2025 88.5 FM WYSU
Planned Parenthood's Franklinton Health Center in Columbus will close Friday

WOSU 89.7 NPR News | By Allie Vugrincic
Published November 26, 2025 at 3:00 PM EST
Planned Parenthood of Greater Ohio's Franklinton Health Center in Columbus will close on Friday.

A provision in the federal spending bill that President Donald Trump signed into law earlier this year ended Medicaid reimbursements for Planned Parenthood.

Planned Parenthood is fighting the move in court, but in the meantime, Planned Parenthood of Greater Ohio says fewer patients have been coming in because their care is no longer covered.

That led the regional organization to cut 17 staff members and to close its Franklinton location on West Broad Street. Patients can still receive care at the North Columbus Health Center on East 17th Avenue.

Franklinton Health Center offered walk-in emergency contraception, STD testing, birth control, vaccines and gender-affirming care. The center did not provide abortion services.
