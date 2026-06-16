Lit Youngstown First Wednesday Reader Series: Meredith Doench & Erin Flanagan
Lit Youngstown First Wednesday Reader Series: Meredith Doench & Erin Flanagan
Lit Youngstown’s First Wednesday Reader Series presents Dayton novelists Meredith Doench & Erin Flanagan on July 1 at 7pm downstairs in the Trophy Room of Westside Bowl (accessible only by stairs) with an open mic to follow. ASL interpretation will be provided. More information is available at www.LitYoungstown.org.
Westside Bowl
07:00 PM - 11:59 PM on Wed, 1 Jul 2026
Event Supported By
Lit Youngstown
info@lityoungstown.org