Trumbull New Theatre: Picnic
Trumbull New Theatre: Picnic
The Trumbull New Theatre presents Picnic, weekends from Friday, September 11 through Sunday September 27 with Friday and Saturday shows at 7:30pm and the Sunday matinees at 3:00pm. During a Labor Day weekend in a small 1950s Kansas town, the arrival of a charming drifter disrupts the quiet lives of two neighboring households. Tickets and more information are available at trumbullnewtheatre.com
Trumbull New Theater
$17
Every week through Sep 12, 2026.
Sunday: 03:00 PM - 05:00 PM
Friday: 07:30 PM - 09:30 PM
Saturday: 07:30 PM - 09:30 PM
Sunday: 03:00 PM - 05:00 PM
Friday: 07:30 PM - 09:30 PM
Saturday: 07:30 PM - 09:30 PM
Event Supported By
Trumbull New Theater
330-652-1103