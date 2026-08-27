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Trumbull New Theatre: Picnic

Trumbull New Theatre: Picnic

The Trumbull New Theatre presents Picnic, weekends from Friday, September 11 through Sunday September 27 with Friday and Saturday shows at 7:30pm and the Sunday matinees at 3:00pm. During a Labor Day weekend in a small 1950s Kansas town, the arrival of a charming drifter disrupts the quiet lives of two neighboring households. Tickets and more information are available at trumbullnewtheatre.com

Trumbull New Theater
$17
Every week through Sep 12, 2026.
Sunday: 03:00 PM - 05:00 PM
Friday: 07:30 PM - 09:30 PM
Saturday: 07:30 PM - 09:30 PM
Get Tickets

Event Supported By

Trumbull New Theater
330-652-1103
Trumbull New Theater
(330) 652-1103
https://trumbullnewtheatre.com/