Lit Youngstown Writers Guild
Lit Youngstown Writers Guild
Lit Youngstown presents a meeting of the Youngstown Writers Guild on Saturday, November 21 at Pop! Arts Books and Culture on Market St. If you’d like feedback on a short work or excerpt from a longer piece, bring 1,000 words or less to read to the group. Members will provide gentle, constructive feedback. Critiques start at 12pm.
Pop! Art Books Culture
10:00 AM - 02:00 PM on Sat, 21 Nov 2026
Event Supported By
Lit Youngstown
info@lityoungstown.org
Artist Group Info
media@lityoungstown.org