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Lit Youngstown Writers Guild

Lit Youngstown Writers Guild

Lit Youngstown presents a meeting of the Youngstown Writers Guild on Saturday, November 21 at Pop! Arts Books and Culture on Market St. If you’d like feedback on a short work or excerpt from a longer piece, bring 1,000 words or less to read to the group. Members will provide gentle, constructive feedback. Critiques start at 12pm.

Pop! Art Books Culture
10:00 AM - 02:00 PM on Sat, 21 Nov 2026

Event Supported By

Lit Youngstown
info@lityoungstown.org
www.lityoungstown.org

Artist Group Info

media@lityoungstown.org
Pop! Art Books Culture
6949 Market Street
Boardman, Ohio 44512
https://www.popabcstore.com/