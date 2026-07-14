Kent State Trumbull Theater: Rocky Horror Show
Kent State Trumbull Theater: Rocky Horror Show
Kent State's Trumbull Theater's Summer Stock at 4314 Mahoning Ave. NW, Warren presents "The Rocky Horror Picture Show" weekends from Thursday, July 16 through Sunday July 26 with evening shows at 7:30pm and Sunday matinees at 2:00pm. Tickets can be purchased at the door or at ksutt.ludus.com
Kent State Trumbull Theater's Summer Stock
Every week through Jul 26, 2026.
Sunday: 02:00 PM - 05:00 PM
Thursday: 07:30 PM - 10:00 PM
Friday: 07:30 PM - 10:00 PM
Saturday: 07:30 PM - 10:00 PM
Sunday: 02:00 PM - 05:00 PM
Thursday: 07:30 PM - 10:00 PM
Friday: 07:30 PM - 10:00 PM
Saturday: 07:30 PM - 10:00 PM
Kent State Trumbull Theater's Summer Stock