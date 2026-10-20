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Lit Youngstown First Wednesday Reader Series: William Breeze & EF Schraeder

Lit Youngstown First Wednesday Reader Series: William Breeze & EF Schraeder

Lit Youngstown's First Wednesday Reader Series presents multi-genre Cleveland writers William Breeze & E.F. Schraeder on Wednesday, November 4 at 7:00pm at the Westside Bowl at 2617 Mahoning Ave. This reading will be downstairs in the Trophy Room, accessible only by stairs with an open mic to follow. ASL interpretation will be provided. More information at lityoungstown.org

Westside Bowl
07:00 PM - 09:00 PM on Wed, 4 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Lit Youngstown
info@lityoungstown.org
www.lityoungstown.org
Westside Bowl
2617 Mahoning Ave.
Youngstown, Ohio 44509
https://westsidebowl.com/